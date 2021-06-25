حبس مدرس بنها المتهم بالتحرش لاستكمال تحريات المباحث بالقليوبية

أمرت نيابة قسم بنها برئاسة المستشار خالد الديب رئيس النيابة بإشراف المستشار عماد مهنا رئيس النيابة الكلية بشمال بنها بحبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية ببنها 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

صدر القرار عقب إنتهاء التحقيقات مع مقدمي البلاغ من أولياء أمور وطالبات ومواجهة المتهم بأقوالهم التي انكرها تماما حيث من المقرر إستمرار التحقيقات السبت المقبل عقب ورود تحريات المباحث وعرض المتهم علي المحكمة الجزئية للنظر في تجديد حبسه.



وكشفت التحقيقات سؤال عددا من الفتيات الشاكيات وتتراوح أعمارهن ما بين 14 عاما حتى 21 عاما حيث إتهمن المدرس المتهم بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال دراستهن معه في الدروس فيما انكر المتهم كل الإتهامات، مؤكدا أمام جهات التحقيقات التي أنهت تحقيقاتها منذ قليل أن وراء الإتهام بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدي الشاكيات والتي قام بطردها من مجموعة درس خصوصي منذ عام ونصف مما تسبب في التربص به وإتهامه بالتحرش.

فيما كشفت تحقيقات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لبحث واقعة إتهام مدرسة بإحدي المدارس التجريبية ببنها ان زملاء المدرس المذكور وعددا من اولياء امور المدرسة الذين شملهم البحث والتقصي أكدوا علي حسن سير وسلوك المتهم وانه لم ترد منه شكوي واحدة منذ تعيينه بالمدرسة حتي الأن.



كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد أعلنت ضبط مدرس إتهمته إحدي السيدات بالتحرش بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية مدعية أن المدرس اعتاد التحرش بالفتيات منذ فترة



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من 3 فتيات طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن



وجرى تحرير محضر وجرى ضبط المدرس وتولت النيابة العامة التحقيق.