الجمعة 25 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«التضامن»: صرف دعم «تكافل وكرامة» للمتخلفين حتى نهاية الشهر

نيفين القباج
نيفين القباج

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الانتهاء من صرف الدعم النقدى الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر يونيو، لمن تخلق عن الصرف، حتى نهاية الشهر الجاري وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، لأكثر من 3.4 مليون مستفيد.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلنت أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي، لمساعدة المواطنين فى تسجيل بياناتهم أو الاستعلام عن خدمات الوزارة لتقليل التعامل بين الموظف والعامل  فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتى سارعت فى اتخاذ خطوات جادة نحو ماكينة الخدمات، ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي، موضحة أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من ماكينة كافة خدمات الوزارة نهاية العام الجاري.

 

عبدالفتاح السيسي كرامة وزارة التضامن الاجتماعي مواجهة فيروس كورونا اجراءات احترازية مشددة أشخاص ذوي الإعاقة

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