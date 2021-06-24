«ليس ثمة ما يدعو للبهجة».. جديد الروائي مصطفى أبو حسين عن دار الأدهم

صدر حديثا، للروائي مصطفى أبو حسين، المجموعة القصصية الجديدة "ليس ثمة ما يدعو للبهجة" وهي الرابعة له، خلال الأربع سنوات الماضية، عن دار الأدهم للنشر.

والمجموعة الجديدة تضم عشر قصص، جميعها تتحدث عن البطل المأساوي، نبيل لكنه يرتكب أخطاء فادحة عن غير قصد، يحاول معالجتها، يرتكب المزيد من النكبات، في رعاية قدر يعانده .



المجموعة مشكلة من عتبات نصية متنوعة، غلاف معبر وتفسير له داخل المتن، إلي تحذير مهم للقارئ، يعتبر مدخل خاص لقراءة المجموعة، إذا كنت تبحث عن التسلية، لن تجدها في هذا الكتاب، هنا تكتب الفاجعة، إلى إقتباس مهم للفيلسوف الألماني نيتشه، يستهل به المجموعة، جميع عناوين القصص تتضمن حكما مسبقا، على ما ينبغي أن يخرج به المتلقى، من انطباع وأثر تفرضه الذات، المبدعة عليه.