الجمعة 25 يونيو 2021
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حوادث

سقوط «نائب الجن والآثار».. لجنة أثرية لفحص مضبوطات عصابة علاء حسانين

مضبوطات عصابة علاء
مضبوطات عصابة علاء حسانين

أكد مصدر أمني، أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار بعرض القطع المضبوطة مع عصابة النائب السابق علاء حسانين للتأكد من أثريتها.

وقررت جهات التحقيق حبس النائب السابق علاء حسانين، والشهير بنائب الجن والعفاريت بتهمة سرقة الآثار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن عثرت أجهزة الأمن على 201 قطعة أثرية بحوزة المتهم وآخرين، داخل أحد المنازل، منها 26 تمثالا مختلفة الأطوال.

كان قد نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض على علاء حسانين، الشهير بـ نائب الجن والعفاريت، في عهد الجماعة الإرهابية "الإخوان"، لتزعمه تشكيلًا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

وألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على البرلماني السابق علاء حسانين، والمعروف بنائب الجن والعفاريت، وذلك لاتهامه بتكوين تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار.

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