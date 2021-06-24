إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار فى الهيروين بالمقطم

أمرت نيابة المقطم بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدر الهيروين.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية، أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية، أنهم يقومون بشراء مخدر الهيروين بأموال المسروقات.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بوجود أحد الأشخاص داخل إحدى الغرف، يسرق محتويات الشقة، ولدى محاولته اللحاق به فوجئ بتواجد آخر بصحبته ولاذا بالفرار عقب القفز من أعلى سور شرفة الشقة، واستقلا دراجة نارية قيادة ثالث كان فى انتظارهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، فرد خرطوش، سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أقر اثنان من المتهمين بقيامهما بالتسلل للشقة محل البلاغ عن طريق تسلق السور الخاص بحديقة مسكن المجنى عليه والدخول عبر الشرفة بأسلوب "الضغط على النافذة" والاستيلاء على المسروقات وهروبهما صحبة المتهم الثالث مستقلين دراجة نارية ملك الأخير، والذي اقتصر دوره على المراقبة والتأمين، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين "النارى والأبيض" بقصد الدفاع، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ـ ملكه" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.