لطلاب الإعدادية.. شروط وآليات المدارس الثانوية للتمريض

بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يبحث بعض الطلاب عن آليات القبول بالمدارس الثانوية للتمريض، حيث حددت وزارة الصحة والسكان آليات القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2021/2022.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي نظرا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم.

وأكدت ضرورة الالتزام بالنقاط التالية:

_ القبول وتقديم الملفات يتم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض طبقا لكل مركز إداري على حدة بواسطة ولي الأمر

_ يتم تقسيم الدرجات لمجموعات طبقا للأعلى مجموع من 280 ل275 درجة أول 3 أيام، من 274 ل269 درجة 3 أيام وهكذا تباعاً.

_ يتم فحص الملفات وتحديد موعد اختبار الإملاء وكشف الهوية لكل 30 طالب.

_ يتم تجهيز جميع الفصول بمقاعد للطلبة طبقا للإجراءات الإحترازية وذلك لإجراء اختبار الإملاء مع وضع مسافة آمنة بين المقاعد.

- التنبيه بتنفيذ الاجراءات الاحترازية بأماكن الانتظار حفاظا على الطلبة والعاملين بالمدارس.

- يحق للجهة المختصة إضافة ما تراه مناسبا من اجراءات احترازية بآليات التقديم حفاظا على عدم انتشار العدوي ومنعا للتجمعات.