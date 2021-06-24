«التضامن» تعلن عدد المستفيدين من «تكافل» بالإسكندرية والإسماعيلية

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي بلغ 3,758,409 أسرة مستفيدة، حيث وصل عدد المستفيدين من "تكافل" على مستوى المحافظات 2 مليون و 113 آلاف و171 مستفيد حتى منتصف يونيه الجارى.

وأشار التقرير الذى حصلت عليه الدستور، إلى أن تكلفة الدعم النقدى تكافل وكرامة منذ مارس 2015 وحتى مارس2021 بلغ 61,550,912,220.

وفيما يخص الدعم النقدى فى المحافظات أكد التقرير، أن عدد المستفيدين من تكافل فى محافظة الاسكندرية 47,397 أسرة وبلغ عدد المستفيدين من كرامة 45,404 بإجمالي عدد مستفيدين 92,801 اسرة وبتكلفة 1,216,628,265

وتابع تقرير وزارة التضامن الاجتماعي، ان المستفيدين من الدعم النقدى تكافل فى محافظة الإسماعيلية بلغ حوالي 22,149 أسرة وبلغ عدد المستفيدين من كرامة 20,839 بإجمالي 42,988 أسرة مستفيدة وميزانية تقدر ب 576,798,165.



وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجراءات الإشتراك بالبرنامج هى

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.