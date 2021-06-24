الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: الحلول التى لا تنطلق من ليبيا لن تنجح فى حل الأزمة

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن الحلول التي لا تنطلق من الواقع الليبي وإرادة شعب ليبيا لن تنجح في حل الأزمة، معلنا تأييد الرباط بشدة المجهود الأممي لحل الأزمة في ليبيا وفق خارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون.

 

جاء ذلك في تصريحات لناصر بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك في الرباط مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وذلك ضمن زيارته للمملكة.

 

وأضاف وزير الخارجية المغربي "انخرطنا منذ البداية في جهود حل الأزمة الليبية انطلاقًا من قناعة أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب".

 

وأوضح وزير خارجية المغرب أن المملكة تعمل مع المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا ، مشيرا إلى أن بلاده لم تحضر مؤتمر "برلين2" أمس بشأن ليبيا لعدم توجيه دعوة في "برلين1".

 

 وشدد وزير خارجية المغرب على أن الرباط سنكون دائما مع المؤسسات الشرعية في ليبيا  وأنهم يتواصلون مع كافة المؤسسات الشرعية مؤكدا أن إجراء الانتخابات مرحلة حاسمة في ليبيا.

 

ـ صالح يتمسك بإجراء الانتخابات

من جهته أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الخميس، أن الحل في ليبيا مرتبط بإجراء الانتخابات دون أي تدخل خارجي.

 

وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن حكومة المغرب تحت رعاية العاهل محمد السادس تقف دائمًا في صف الشعب الليبي، مشيرا إلى أنه لا حل للأزمة الليبية سوى إجراء الانتخابات، والشعب الليبي هو من يختار من يحكمه.

وأضاف عقيلة صالح "نؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها تحت إشراف المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية".

وأشاد رئيس مجلس النواب الليبي  بدور المغرب الهام في حل الأزمة الليبية.

 

وبدأت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم، اجتماعاً تشاورياً مباشراً يستمر 3 أيام في تونس استعداداً لمناقشات الجلسة العامة للملتقى التي ستبدأ في سويسرا في 28 يونيو.

 

وأوضحت البعثة الأممية إلى ليبيا في بيانها، مساء اليوم، أنه بالبناء على المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع الافتراضي السابق للملتقى في مايو الماضي، يجري عقد هذا الاجتماع بناءً على طلب بعض أعضاء الملتقى بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر اجراؤها في 24 كانون ديسمبر 2021 وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه من قبل الملتقى الأسبوع المقبل في سويسرا.

عقيلة صالح ليبيا المغرب الرباط طرابلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

القبض على نجم «بلية ودماغه العالية» بتهمة الاتجار فى الهيروين

تهرّب مروان محسن.. مكالمة «بيبو وعبدالحفيظ» تحسم مستقبل نجم الأهلى

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

لحظة ضبط علاء حسانين «نائب الجن» بتهمة التنقيب عن الآثار (فيديو)

بعد القبض عليه.. أبرز 10 معلومات عن «نائب الجن والعفاريت»

أول صور لـ علاء حسانين «نائب الجن» بعد ضبطه بتهمة تزعم «عصابة آثار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس