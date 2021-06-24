من الرباط.. عقيلة صالح: نسعى لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الخميس، أنه لا حل للأزمة الليبية دون إجراء الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي- الليبي.

وقال صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية المغرب في الرباط: "لا حل في ليبيا دون إجراء الانتخابات. ونسعى لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة".

وأضاف: “نطالب الحكومة بدعم مفوضية الانتخابات لتتمكن من القيام بدورها”، مكررا التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وتحت إشراف دولي، ومثمنا دور المغرب في حل الأزمة الليبية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، شدد أمس على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب غير الشرعيين والمجموعات المسلحة، من ليبيا قصد تحقيق الأمن، وفي إطار خطة شاملة.

وقال الدبيبة حسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، صباح الخميس، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش مشاركته في مؤتمر برلين الثاني الذي عقد بالعاصمة الألمانية، أمس الأربعاء: “إن حكومة الوحدة الوطنية تبذل (جهودا واسعة النطاق) لإعداد ليبيا للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى، مرحبا بالمشاركة البناءة من الولايات المتحدة”.

وأكد أنه بالتعاون مع الولايات المتحدة وبشكل فوري، في ما يتعلق بمغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة.

وخلص مؤتمر برلين الثاني باصدار بيان ختامي يتضمن 57 بندا، تم إحالتها إلى مجلس الأمن، بينها التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021، وإعادة التأكيد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأول، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.