المترجم يوسف نبيل يرشح 5 روايات من الأدب الروسي للقراءة

رشح المترجم والروائي المصري يوسف نبيل عبر “الدستور” 5 أعمال روسية للقراء تعبر عن مراحل تاريخية متعاقبة في تاريخ الأدب الروسي، بمناسبة الاحتفاء بعام الثقافة المصري الروسي، والتي جاءت كالآتي:

- البعث لتولستوي

هذه هي الرواية الضخمة الأخيرة لتولستوي، وهي تُعبِّر عن آواخر فترة الحكم القيصري ببراعة. نجد في الرواية تنوعًا هائلا من الشخصيات والوظائف والطبقات، بالإضافة إلى أنها تعبِّر عن توجه تولستوي الفكري في الفترة الأخيرة من حياته بوضوح شديد.

- الحرس الأبيض لبولجاكوف

هي الرواية الأولى لميخائيل بولجاكوف، وهي تتحدث عن فترة الحرب الأهلية التي اندلعت فور اندلاع الثورة البلشفية. هذه فترة تاريخية مربكة للغاية تتضمن حربًا أهلية وحربًا عالمية وثورة وثورة مضادة واحتلال... إلخ. بالإضافة إلى ذلك استخدم بولجاكوف أسلوبًا شديد التميز في هذه الرواية، حيث يختلط فيها الهزل بالمأساة بصورة رائعة، كما يُجسد فيها الطبيعة والأشياء ويحدث تفاعل دائم بين كافة عوالم الرواية بما فيها من أشخاص وأشياء وطبيعة.

- الهارب لفالنتين راسبوتين:

أعتبر فالنتين راسبوتين من أهم الكتَّاب الروس في القرن العشرين – إذا لم يكن أهمهم - بالنسبة لما قرأته حتى الآن. تتناول هذه الرواية حياة قرية منعزلة يعود إليها شخص هارب من الحرب العالمية الثانية من الجيش الروسي. تتناول الرواية تعقيدات عالمه النفسي، وعالم القرية البسيط، والصراع الدائم بين أفكار ومبادئ متجسدة في القرية الروسية وأبطالها. رواية بديعة جدًا.

- حوش ماتريونا لألكسندر سولجنيتسين

تدور أحداث الرواية عن سولجنيتسين نفسه بعدما خرج من المعتقل وذهب ليقطن في إحدى القرى الروسية ليعمل مدرسًا. من خلال هذه القرية الصغيرة تتجسد كافة مسالب النظام الشيوعي وأثره على حياة الناس وأخلاقهم ومبادئهم، وتنتهي الرواية بحادث مأسوي. سولجنيتسين أحد أشهر الكتاب الروس في القرن العشرين.

- الطيار ليفجيني فودولاذكين:

تدور أحداث الرواية في فترة ما بعد البريسترويكا، لكنها تتطرق لإرث روسيا الثقيل المتعلق بالحقبة الشيوعية عبر فلاش باك. الرواية شديدة الرهافة والحساسية، وتتناول فكرة الزمن والحب والموضوعات الرئيسة في الأدب الروسي الكلاسيكي بصورة حديثة ومعاصرة. فودولاذكين أحد أهم الكتاب الروس المعاصرين.