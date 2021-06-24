الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية بقرية نزلة حسين فى المنيا (صور)
أنهت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين التابعة لمركز ومدينة المنيا مشروعاتها المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 بنسبة 100 % بمشاركة الجهات المعنية والشريكة كشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والري والطرق وغيرهم لتسهيل تنفيذ هذه المشروعات من خلال التكاتف في تذليل اي عقبات تحول دون سرعة التنفيذ ودقته.
وأكد مصطفى عبده رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أن هذا العام شهد تنفيذ عدد من المشروعات منها رصف 4 طرق منها مدخل سواده بطريق طراد النيل، واستكمال طريق مدخل عبيد ، ومدخل قرية طهنا الجبل .مما ساهم في زيادة عدد الطرق التي تم رفع كفاءتها وفق الخطة المعتمدة، حيث بلغ إجمالي أعمال الرصف 1500 متر.
أضاف رئيس القرية أنه في مجال الكباري فقد تم احلال وتجديد عدد 2 كوبري الاول كوبري نزلة عبيد علي ترعة سواده، والثاني كوبري علي فرع الشرفا. تسهيلا علي المواطنين ومنعا لأخطار انهيار هذه الكباري لتآكلها وقدمها.