الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية بقرية نزلة حسين فى المنيا (صور)

الأنتهاء من أعمال
الأنتهاء من أعمال الخطة الأستثمارية بنزلة حسين

أنهت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين التابعة لمركز ومدينة المنيا مشروعاتها المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021  بنسبة 100 % بمشاركة الجهات المعنية والشريكة كشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والري والطرق وغيرهم لتسهيل تنفيذ هذه المشروعات من خلال التكاتف في تذليل اي عقبات تحول دون سرعة التنفيذ ودقته.

وأكد مصطفى عبده رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أن هذا العام شهد تنفيذ عدد من المشروعات منها رصف 4 طرق منها مدخل سواده بطريق طراد النيل، واستكمال طريق مدخل عبيد ، ومدخل قرية طهنا الجبل .مما ساهم في زيادة عدد الطرق التي تم رفع كفاءتها وفق الخطة المعتمدة، حيث بلغ إجمالي أعمال الرصف 1500  متر.

أضاف رئيس القرية أنه في مجال الكباري فقد تم احلال وتجديد عدد 2  كوبري الاول كوبري نزلة عبيد علي ترعة سواده، والثاني كوبري علي فرع الشرفا. تسهيلا علي المواطنين ومنعا لأخطار انهيار هذه الكباري لتآكلها وقدمها.

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المنيا إحلال وتجديد كباري نزلة عبيد والشرفا تغطية ترعة أبوفليو الخطة الاستثمارية قرية نزلة حسين

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