الجمعة 25 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الرعاية الصحية في بورسعيد تُنقذ حياة مريض يعاني من تهتك بجدار البطن

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

أعلن الدكتور مصطفى شعبان مدير مستشفى التضامن التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، إنقاذ حياة مريض يعاني من تهتك بجدار البطن ناتج عن طلق ناري، وذلك بالمجان تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

حيث قام الدكتور عمرو عبد الرؤوف استشاري جراحات الكبد والبنكرياس بالقصر العيني وبالمعهد القومي للكبد ومستشفى التضامن بورسعيد، بعملية متقدمة وكبرى للمريض، الذي كان يعاني من تهتك بجدار البطن نتيجه الطلق ناري، وذلك من خلال إجراء جراحة لإعادة بناء جدار البطن بعد عمل عدة عمليات استكشافية للبطن والصدر  واستئصال فص من الكبد.


وأكد "شعبان" أن العملية تمت العمليه بنجاح، وتم خروج المريض من المستشفي وعاد لممارسة حياتة الطبيعية بشكل سليم،  وشارك بالعملية الأطباء "محمد مطر أخصائي الجراحة العامة بالتضامن ، محمود عمار أخصائي الجراحة العامة بالتضامن، محمد عسل أخصائي الجراحة العامة بالتضامن"، وقام بالتخدير الدكتور محمد جلال إستشاري التخدير وعلاج الألم بالتضامن، بالإضافة لمشاركة فريق تمريض العمليات .

الرعاية الصحية إنقاذ مريض ناري

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