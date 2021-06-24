«عصير الكتب» تطرح «أنتخريستوس 2» لأحمد خالد مصطفى بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع رواية "أنتخريستوس 2"، للكاتب أحمد خالد مصطفى، والذي من المقرر أن تطرحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والذي سيفتح أبوابه في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

وبدأ أحمد خالد مصطفى كتابه بقوله: “سيُمنع كتابي هذا في كثير من الأروقة، وسيثير النزاع أينما حل، لكنه سيصل إلى عينيك، فلم نعد في عصر يقدر أي أحد أن يمنع كتابا ليصل إلى العيون، إذا مست يدك هذا الكتاب فاعلم أنني في قبري، فالذي يسبح عكس القطيع يموت، إذا تحدثت عني بالشر سيمدحوك على المنابر وإن تحدثت عني بالخير سيلعنوك معي، وقد يبقى جزء فيك يلعنني بعد قراءة هذا الكتاب، لأنه لا يصدقني، انس معتقداتك وكل ما توارثته وأقنعوك أنه صحيح، واقرأ، وستمر الأيام ويأتيك كلامي متحققا مثل فلق الصبح”.

يذكر أن الجزء الأول "أنتخريستوس" كان قد صدر مع دار الرسم بالكلمات، ثم أعيد طبعه مع دار عصير الكتب.

أما عن أحمد خالد مصطفى فهو كاتب وأديب روائي مصري، ولد في الثاني والعشرين من يناير من عام 1984م، في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وهو يعيش في المدينة المنورة، علمًا أنه أتم دراسة الصيدلة في كلية الصيدلة "جامعة القاهرة"، وقد كتب عددًا من الأعمال الروائية.