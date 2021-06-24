الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الوطني الفلسطينى»: قرار هندوراس افتتاح سفارتها بالقدس انتهاك جسيم للقانون الدولى

القدس
القدس

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار هندوراس افتتاح سفارة لبلادها في مدينة القدس المحتلة، انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة.


وقال المجلس الوطني - في تصريح لرئيسه سليم الزعنون، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن قرار هندوراس يعتبر تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة؛ خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980، والتي رفضت وأدانت ضم إسرائيل للقدس الشرقية، وشددت على أن كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلانا مطلقا، وحظرت على الدول إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية لها في المدينة المحتلة.


وأضاف المجلس أن قيام هندوراس بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد إسرائيل لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه؛ لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم؛ لصالح مشروعها الاستيطاني في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما، هو اعتراف صريح بالضم والتهجير والتطهير العرقي، الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


ودعا المجلس الوطني برلمان هندوراس إلى ممارسة الضغوط على حكومة بلاده للتراجع عن قرارها الذي يعتبر عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته المحتلة، ويمثل خروجا على الإجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة، فضلا عن كونه يشكل مكافأة للاحتلال على مواصلة انتهاكه للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعتدي على حقوق الشعوب وينتهك مبادى العدالة الدولية.

المجلس الوطني الفلسطيني هندوراس القدس مجلس الأمن الدولي الامم المتحدة

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