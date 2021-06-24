الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: استيراد قطع غيار لوسائل النقل بـ138 مليون دولار خلال 2021

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت قطع غيار لوسائل النقل بتكلفة بلغت 138.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 113.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 25 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، أن واردات مصر من مواد أولية من حديد أو صلب 815.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 882.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 66.7 مليون دولار خلال عام، وخيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بقيمة 217.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 241.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 23.6 مليون دولار خلال عام.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن واردات السلع الوسيطة بلغت 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 6.2 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 200 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2 ٪.

الاحصاء واردات مصر وسائل النقل صادرات

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