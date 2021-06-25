الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ماذا يحدث لجسمك عند تجنب المشروبات الغازية؟.. نتائج مذهلة

المشروبات الغازية
المشروبات الغازية

يمكن أن تصبح المشروبات الغازية إدمان مثل المخدرات والكحول والسجائر، الأمر الذى يتسبب فى الكثير من المشكلات الصحية المزمنة.

 

وتساعدنا المشروبات الغازية في الشعور بالسعادة عند تناولها، وبمرور الوقت سوف تضر بالصحة العامة، فهناك الكثير من الدراسات أوضحت المشاكل التى تنتج عن إدمان المشروبات الغازية.

 

في السطور التالية قدم الأطباء بموقع "هيلث لاين" التأثيرات المذهلة عند الإقلاع عن المشروبات الغازيه والصودا.

 

صحة القلب:

القلب هو أحد الأعضاء التي ستنتعش عند الإقلاع عن المشروبات الغازية والصودا، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن المشروبات السكرية تزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب المزمنة. 

 

كما أظهرت الدراسات الطبيه، أن المشاركين الذين استهلكوا أكبر قدر من المشروبات الغازيه في اليوم هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبيه بنسبة 20 في المائة من أولئك الذين يستهلكون كميات منتظمة.

 

وأثبتت دراسة أجريت في عام 2011 أن المشروبات السكرية تؤثر أيضًا على ضغط الدم، فكلما زادت كمية المشروبات الغازية كلما ارتفع ضغط الدم.

 

وأوضح الباحثون، أن التقليل من تناول مشروب غازي واحد على الأقل يوميًا أدى إلى خفض ضغط الدم بشكل كبير وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

 

صحة المخ:

ويمكن أن تؤثر المشروبات الغازية على أدمغتنا أكثر بكثير مما نعتقد، حيث تحتوي المشروبات الغازيه على مادة الكافيين التي يمكن أن تساعد في التركيز.

 

كما يمكن أن يمنح السكر الموجود في الصودا دفعة مؤقتة من الطاقة، لكن عند الحديث عن استهلاك الصودا على المدى الطويل.

 

وأظهرت الكثير من الدراسات أن استخدام المشروبات الغازية على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكره وتغيرات سلوكية وضعف التعلم.

 

صحة المثانة:

اعتاد الناس على استخدام المشروبات الغازية كوسيلة للتبول في كثير من الأحيان، ولكن المشروبات الغازية هي مدرات للبول يمكن أن تساعدك على التبول بشكل متكرر الأمر الذي يمكن أن يؤثر على المثانة.

 

صحة الأسنان:

المشروبات الغازية عالية الحموضة ويمكن أن تدمر الأسنان، حيث يتسبب المكون الموجود في الصودا في تآكل المينا، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من مشاكل الأسنان.

 

صحة العظام:

يمكن أن تساعد إزالة الصودا من نظامك الغذائي في تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وتحسين صحة العظام، حيث لا تحتوي المشروبات الغازية على أي مكونات صحية يمكن أن تساعد العظام. 

ضغط الدم المشروبات الغازية صحة القلب هشاشة العظام المشروبات السكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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