تفاصيل وأسعار تذاكر حفل شارموفرز بالتجمع الخامس

يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 15 يوليو داخل حديقة “هايد بارك” بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور إلكترونيا على فئتين الأولى بملغ 450 جنيها مصريا والفئة الثانية بمبلغ 250 جنيها مصريا ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يقدم فريق شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة منها: "هيبتا، وايزى مانى، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكي، 5 سنتى"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومهم الأخير "انفصام"، والذي نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.

آخر حفلات شارموفزر الغنائية

وكانت فرقة شارموفرز قد أحيت 4 حفلات دفعة واحدة الشهر الماضي داخل ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك وذلك على يومين متتاليين وحظت الحفلات على حضور جماهيري كبير.