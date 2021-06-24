الجمعة 25 يونيو 2021
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الثقافة

ترجمة زينب عبدالجميد.. صدور «معجزات الحياة» للأديب ستيفان زفايج قريبًا

زينب محمد عبد الحميد
زينب محمد عبد الحميد

تصدر قريبا عن دار المتنبي للنشر والتوزيع المجموعة القصصية “معجزات الحياة” للأديب النمساوي ستيفان زفايج وهو التعاون الثاني للمترجمة والناقدة زينب محمد عبد الحميد.

قالت المترجمة والروائية زينب محمد عبد الحميد في تصريح لـ"الدستور": "تحتوي المجموعة على ثلاثة قصص تحمل أولها اسم المجموعة "معجزات الحياة" وهي أكبر قصص المجموعة تدور أحداثها حول رسام مكلف بعمل لوحة يقع في مغامرات تكشف منعطفات نفسية متنوعة للشخصيات المشاركة في الحدث".

وأضافت: “كما تحتوي المجموعة على قصتين أخرتين هما الدين يرد لاحقا وحادث عند بحيرة جينيف”، مشيرة إلى أنها تعتبر القصة الأخيرة للمجموعة بمثابة إسقاطًا من الكاتب ستيفان زفايج لصراعاته النفسية التي أودت به في النهاية إلى الانتحار مع زوجته لوت عام 1942.

يذكر أن ستيفان زفايجو (28 نوفمبر 1881 ـ 22 فبراير 1942) هو أديب وكاتب نمساوي من أصل يهودي. ومن أبرز كتّاب أوروبا في بدايات القرن العشرين وقد اشتهر بدراساته المسهبة التي تتناول حياة المشاهير من الأدباء أمثال تولستوي، وديستوفسكي وبلزاك ورومان رولان فيتناول الشخصية بحيادية ويكشف حقيقتها كما هي دون رتوش وفي الوقت نفسه يميط اللثام عن حقائق مجهولة أو معروفة على نطاق ضيق في حياة هؤلاء المشاهير الذين ذاع صيتهم.

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زينب محمد عبد الحميد معجزات الحياة ستيفان زيفاجو رواية المانية ترجمة

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