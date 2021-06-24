ننشر أسماء 21 مصابًا فى حادث سير بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن جميع المصابين الـ 21 في حادث انقلاب سيارة بهم بالقرب من كوبري الحماد التابع لقرية الشهابية، على الطريق الدولي الساحلي مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.

وتنشر "الدستور" أسماء المصابين الـ 21 وهم: مايسة عبد السلام ، سامح أبوالسعود، مديحة إبراهيم ، مجدي السيد، السيدة شريف، مصطفي عبدالعظيم، طارق عبد الرؤوف، محمد محمود، عزيزة أحمد ، محمد النجار ، مصطفي عبد الله، محمد رمضان ، أحمد عبد الله، محمد عبد الله، عمر عبد الله، شريف محمد ، محمود ابو السعد، علي سعد ، نجوي محمد ، فضيلة أحمد ، همت عطية .

وقد تنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات واشتباه كسور، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي بالمحافظة، أن المحافظ وجه برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات، والمتابعة المستمرة لإسعاف وعلاج المصابين، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم بمستشفى البرلس المركزي، ونقل من تستدعي حالته لنقله لأي مستشفى لسرعة إنقاذ المصابين، داعيا الله أن يخفف آلامهم ويشفيهم .