وكيل «تعليم الغربية» يعلن بدء تلقى قبول تظلمات الشهادة الإعدادية

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن تظلمات الشهادة الإعدادية والتي بدأت اليوم وتستمر لمدة ١٥ يوما، تتم في إطار إجراءات احترازية مشددة.



وأكد ناصر حسن وكيل الوزارة، أنه في إنجاز غير مسبوق فقد تم توزيع التظلمات على 10 مقارات بكل إدارة تعليمية من الإدارات التعليمية العشر، وهو ما لم يتم سابقا، وذلك حرصا على تحقيق التباعد الاجتماعي أثناء سير التظلمات، وحفاظا على سلامة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين، وتحقيق سرعة الإنجاز منعا للتزاحم.



وأضاف أن التظلمات والتي ستستمر لمدة خمسة عشر يوما، تبدأ يوميا من التاسعة صباحا وتستمر حتى الواحدة ظهرا، عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية.