الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بمشاركة عنبة ودبل زوكش.. أحمد سعد يطرح «الملوك»

أحمد سعد
أحمد سعد

طرح المطرب أحمد سعد أحدث أعماله الغنائية على طريقة الفيديو كليب بعنوان «الملوك» عبر قناته الرسمية على موقع بوتيوب، واحتل المركز الثالث بقائمة الأكثر مشاهدة.

 

 

وتعاون أحمد سعد خلال الأغنية مع مطربي الأغاني الشعبية والراب عنبة ودبل زوكش، وظهر أحمد سعد على البوستر الدعائي للأغنية الجديدة وهو يرتدي جاكيت وتيشيرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينز باللون الكحلي، والأغنية من إنتاج جاما ميوزك التي تعاون معها في عدد من الأغاني.

 

 

كلمات أغنية الملوك لـ أحمد سعد

وتقول كلمات أغنية الملوك: 

انا مش شايف فيكم حد 

انتوا عيال عايشين على الحك

كل الناس عارفكوا على القد 

كل الناس عارفة انى غشيم 

عمرى فى يوم ما احتاجت لحد

مش تفخيم و الله بجد

واقف وسط الكل اسد

متربتش انى ابقى لئيم

فالتنفيذ عندى الصواريخ

انا عناب ياسطى المريخ

وسط حروبى بضرب بوازيك 

وسط بلادى بكتبلى تاريخ 

حبيبى بابا حضرنا جينا عصابة .

عيشنا بساطه هتنجح لو فى اراده 

Alone  محتاجتش حد انا اساند نفسى 

ارقام بترن بتزن على التليفون 

حبونى لما وصلت اتلونه 100 لون

كورتك تيجى عارضه كورتى بتيجى جوون 

سكوت سكوت سكوت سكوت

جت الملوك ملوك ملوك ملوك 

مفيش هروب هروب هروب من الاسود من الاسود 

احنا مش بنبيع كلام 

احنا ناس دوغرى و تمام

مش شاغلنا مين اللى قال

الحقود  ملهوش مكان

تنكشنى تشوف  جنان و تتلم الجيران

ربك ادانى حكمه فى اللسان اكلكم بالكلام

يانج زوكش جى من السلام  اخوك ملهوش امان 

انا على المظبوط تمام فمتقوليش يا مان 

انا دايس و فايز كسبت كل الجوايز حطيط السم فى ازايز شربت كل اللى عايز

انا عايز زى مانا عايز اميزعايزك تفهمنى و تميز و تشوف الصح ده كويس

شوف شوف كنا فين 

و بقينا دلوقتى فين

ياللى نسيتونى فى يويمنكم انا هنساكم سينين

كتر خير الظروف اللى تخلينى اشوف 

ناس حبيتها بأمانه و ناس تانيه مايتشافوش 

لما جيت الكل طار 

غصب عنى انا انفجار

صعب اشوفك فى الفضاء 

لو جيت اعمل معاك حوار

ابعد عنى علشان انا غبى قاهراوى و اجمد من الاجنبى 

كوكبكوا ياسطى غير كوكبى 

بطولى واحدة اسوق تتار

انا جامد انا جامد انا شيك

لو معاك فلوس عربيه بتمشيك

معروف يازميلى متصحبش هلافيت

لو بتفهم فى الاصول اهلا بيك نشتريك

تبقى فوق

و لو يشيب الشعر لون

مكملين لاخر يوم 

اصل النجاح ده صعب مش محتاج النوم

 

أخر أعمال أحمد سعد الفنية

 

الفنان أحمد سعد كان قد شارك مؤخرًا فى تتر مسلسل "الاختيار 2"، كما شارك فى مشهد وأغنية فى مسلسل "موسى"، بينما حدثت خلافات كبيرة بينه وبين الفنانة سمية الخشاب مؤخرا بسبب ظهورهما سويا في مسلسل "موسى"، وقاما بتبادل التراشق بالألفاظ عبر صفحتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

ويستعد الفنان أحمد سعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عدد من الأغنيات المختلفة من خلال أغنيات السنجل، ويتعاون مع عدد من مطربي المهرجانات كما تعاون من قبل مع المطرب حسن شاكوش.

أحمد سعد الملوك أغنية كليب أحدث أعماله الغنائية الاختيار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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