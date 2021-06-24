«نائب الجن».. تحريات القبض على علاء حسانين: يستخدم الدجل للتنقيب عن الآثار

حصلت "الدستور" على التحريات الأمنية في واقعة إلقاء القبض على النائب السابق علاء حسانين، بتهمة التنقيب عن الآثار.

وكشفت التحريات عن تزعمه تشكيلًا عصابيًّا للتنقيب عن الآثار وتهريبها، مستخدمًا الدجل، ومدعيًا تسخيره الجن.

المتهمون في القضية هم: أسامة على محمد، ومحمود بيومي، ومحمد عبدالرحمن وشعبان مرسي وميلاد حليم وأحمد علي وأحمد عبدالعزيز وأحمد صابر ومحمد حسين وعاطف عبدالحميد، وأشرف محمد ومحمود عبدالفتاح وأحمد عبدالعظيم وعبد العظيم وأسامة عبدالكريم وأسامة حليم وعلاء محمد حسانين وأكمل ربيع.

وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.