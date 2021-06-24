حبس المتهم بقتل 3 من أسرته باستخدام الساطور فى المنيا

أمر المستشار حازم الشريف رئيس نيابة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بحبس المتهم بارتكاب مجزرة بقتل أولاد عمه بقرية عرب السلطان حسن 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية لارتكاب واقعة قتل ابن عمه وزوجة ابن عمه الثانى وإصابة زوجة عمه وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة اللواء محمد ضبش مساعد المدير للأمن والعقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائى لجنوب المنيا والمقدم خالد شحاته وكيل فرع البحث خشية من فتك أسرة الجانى به.

كانت أجهزة الأمن بالمنيا، قد ألقت القبض علي شاب متهم بقتل 3 من أفراد عائلته وأصاب سيدة أخري بالساطور، وتبين أنه مختل عقليا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص يفيد بقيام شاب بالتعدى على أسرته باستخدام ساطور ومقتل 3 أشخاص وإصابة سيدة آخري بإصابات متفرقة بالجسم وحالتها العامة سيئة، وتم ضبط المتهم، وفرض كردون أمنى بموقع الحادث لمتابعة الحالة الأمنية.

وبانتقال قوات الأمن وبالفحص تبين من خلال التحريات قيام "فايز-ع-م" 35 عاما بالدخول للمنزل بقرية عرب السلطان حسن بمركز أبوقرقاص وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن ساطور وقام بالتعدي وقتل كل من: "حبشي عبد الحميد مفتاح"25 عاما "ابن عمه"، "مستورة خميس واعر" 23 عاما، زوجته ابن عمه، "نجوي راضي عبد الحميد مفتاح " 18 عاما، ابنة بنت عمه، وقام بالتعدى على سيدة آخري ، مما نتج عنه إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكافة أنحاء الجسم.

تم التحفظ على المتوفين الثلاثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة العامة لحين المعاينة تمهيدا لنقلهم لمشرحة مستشفى أبوقرقاص العام، وتم تحويل المصابة إلى مستشفى المنيا الجامعي فى حالة خطرة لتلقى العلاج.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو فى حالة هياج، وأشارت التحريات الأولية وشهادة بعض الجيران إلى أن المتهم يعانى من إضرابات نفسية، وتحرر محضر بالواقعة، وجري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصرف.