الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«لا والنبى يا عبده».. كتاب ساخر لمحمد راضى عن دار المؤسسة

محمد راضي
محمد راضي

صدر حديثًا عن دار المؤسسة للنشر والتوزيع كتاب "لا والنبي يا عبده" للكاتب الساخر محمد راضي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

أما عن الكتاب فقد قال محمد راضي: "انتهيت من العمل في بداية عام ٢٠٢٠ وكان في البداية كسيناريو "ست كوم" ومن المفترض أن تصويره لرمضان من نفس العام، ولكن لظروف كورونا تم تأجيل المشروع أكثر من مرة، حتى تأجل نهائيًا لأجل غير مسمى، فقررت تحويله لرواية ساخرة وتقديمه للجمهور في شكل كتاب قبل تصويره ليصير عملًا دراميًا".

وأضاف:" كان غريبًا عليّ تحويل السيناريو لرواية، فالعكس هو المعتاد".

تدور أحداث كتاب "لا والنبي يا عبده" عن قصة أب بخيل ونصاب و"حلانجي"، يستغل كافة الأمور ليجني المال ويكنزه، ورث عن جده شقة على دورين، بالحيلة والنصب على باقي الورثة، جعل الطابق العلوي بنسيون، والسفلي يقطن به مع زوجته وأبنائه الذين يقومون على خدمة زبائن البنسيون مقابل سرير ينامون عليه ولقيمات من بقايا أكل الزبائن، تقيم صلبهم، وليكسب عبده أكثر، جعل زبائن بنسيونه من الخارجين عن القانون، حتى يسهل السيطرة عليهم بابتزازهم وتهديدهم.

أما عن محمد راضي فهو كاتب ساخر من مواليد دمنهور محافظة البحيرة عام ١٩٨٨، نشرت له كتب"شت لاند" عام 2015، وعام 2017 نشر روايته "الولي"، وفي صيف العام نفسه نشر كتابه "أرض البامبرز، والذي تحول لعمل مسرحي، وأتبعه بكتاب" هكذا تكلم حموءة" مع دار الرواق، وتلاه بكتاب "زيزي بيه"وأخيرا كتاب "لا والنبي يا عبده".

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
راضي 2
راضي 2
راضي
راضي
الكاتب الساخر محمد راضي دار المؤسسة للنشر والتوزيع صدر حديث ا معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 لا والنبي يا عبده

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

لحظة ضبط علاء حسانين «نائب الجن» بتهمة التنقيب عن الآثار (فيديو)

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

القبض على علاء حسانين «نائب الجن» بتهمة التنقيب عن الآثار

«لا والنبى يا عبده».. كتاب ساخر لمحمد راضى عن دار المؤسسة

«حطوا الجثة في ثلاجة سمك».. قتل عشيقته واشترى سكوت والدها بـ50 ألف جنيه

أحمد عدوية.. أسطورة الغناء الشعبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس