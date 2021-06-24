«لا والنبى يا عبده».. كتاب ساخر لمحمد راضى عن دار المؤسسة

صدر حديثًا عن دار المؤسسة للنشر والتوزيع كتاب "لا والنبي يا عبده" للكاتب الساخر محمد راضي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

أما عن الكتاب فقد قال محمد راضي: "انتهيت من العمل في بداية عام ٢٠٢٠ وكان في البداية كسيناريو "ست كوم" ومن المفترض أن تصويره لرمضان من نفس العام، ولكن لظروف كورونا تم تأجيل المشروع أكثر من مرة، حتى تأجل نهائيًا لأجل غير مسمى، فقررت تحويله لرواية ساخرة وتقديمه للجمهور في شكل كتاب قبل تصويره ليصير عملًا دراميًا".

وأضاف:" كان غريبًا عليّ تحويل السيناريو لرواية، فالعكس هو المعتاد".

تدور أحداث كتاب "لا والنبي يا عبده" عن قصة أب بخيل ونصاب و"حلانجي"، يستغل كافة الأمور ليجني المال ويكنزه، ورث عن جده شقة على دورين، بالحيلة والنصب على باقي الورثة، جعل الطابق العلوي بنسيون، والسفلي يقطن به مع زوجته وأبنائه الذين يقومون على خدمة زبائن البنسيون مقابل سرير ينامون عليه ولقيمات من بقايا أكل الزبائن، تقيم صلبهم، وليكسب عبده أكثر، جعل زبائن بنسيونه من الخارجين عن القانون، حتى يسهل السيطرة عليهم بابتزازهم وتهديدهم.

أما عن محمد راضي فهو كاتب ساخر من مواليد دمنهور محافظة البحيرة عام ١٩٨٨، نشرت له كتب"شت لاند" عام 2015، وعام 2017 نشر روايته "الولي"، وفي صيف العام نفسه نشر كتابه "أرض البامبرز، والذي تحول لعمل مسرحي، وأتبعه بكتاب" هكذا تكلم حموءة" مع دار الرواق، وتلاه بكتاب "زيزي بيه"وأخيرا كتاب "لا والنبي يا عبده".

غلاف الكتاب

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