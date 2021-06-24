تنظيم دورة تدريبية لدعم تمكين المرأة ذات الإعاقة اقتصاديًا

ينظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الدورة التدريبية الافتراضية التى تستهدف تمكين المرأة ذات الإعاقة إقتصاديا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ومنظمة العمل الدولية ، وفى إطار برنامج العمل اللائق للمرأة لمنظمة العمل الدولية - مصر وتونس.

وأكدت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس أن الدورة التدريبية يحاضر فيها عدد من فريق عمل منظمة العمل الدولية، وتحضرها 40 متدربة من النساء والفتيات ذات الإعاقة من 14 محافظة ويشارك فيها عدد من عضوات لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس وعضوات فروع المجلس بالمحافظات على مقعد الإعاقة، وتستمر أعمالها لمدة 5 أيام.

