الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنظيم دورة تدريبية لدعم تمكين المرأة ذات الإعاقة اقتصاديًا

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

ينظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الدورة التدريبية الافتراضية التى تستهدف تمكين المرأة ذات الإعاقة إقتصاديا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ومنظمة العمل الدولية ، وفى إطار برنامج العمل اللائق للمرأة لمنظمة العمل الدولية - مصر وتونس.  

وأكدت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس أن الدورة التدريبية يحاضر فيها عدد من فريق عمل منظمة العمل الدولية، وتحضرها 40 متدربة من النساء والفتيات ذات الإعاقة من 14 محافظة ويشارك فيها عدد من عضوات لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس وعضوات فروع المجلس بالمحافظات على مقعد الإعاقة، وتستمر أعمالها لمدة 5 أيام.
 

 

رؤية مصر 2030 المجلس القومي للمرأة منظمة العمل الدولية جلسات عمل قانون الطفل القومي للمرأة تمكين المرأة المرأة ذات الإعاقة التعاون المشترك قانون العقوبات الفيديو كونفرانس التمكين الاقتصادي المساواة بين الجنسين لجنة المرأة ذات الإعاقة الدكتورة هبة هجرس

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