الجمعة 25 يونيو 2021
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لايف ستايل

طبيب أوعية دموية يوضح أعراض الجلطة فى الرجل

الجلطة فى الرجل
الجلطة فى الرجل

يتعرض الكثيرون خلال فترات حياتهم من نساء أو رجال إلى النوبات القلبية، ولكن تختلف أعراض الجلطة عند الرجال عن النساء، فالرجال أكثر عرضة لضيق التنفس والغثيان والقيء وآلام الظهر والفك.

وصرح الدكتور وليد الدالى، أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، بأن أعراض الجلطة في الرجل تتمثل في الشعور بألم شديد في الساق ويزداد سوءًا مع الوقت، وقد يؤدي وجود جلطة في الدم لارتفاع درجة حرارة الجسم، كما أن الجلد في الرجل المصابة قد يكون محمرًا ودافئ، وقد يحدث تورم في الرجل مصاحب بألم شديد، بالإضافة إلى شحوب في الكاحل أو القدم بسبب انخفاض تدفق الدم.

وقال الدكتور وليد الدالى إن انسداد الشرايين الطرفية الذي ينتج بسبب مرض تصلب الشرايين هو لتراكم الكوليسترول ومواد أخرى على جدار الشريان، مما يسبب ضعف تدفق الدم للأطراف، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث جلطة، ومن أشهر أعراض تلك الحالة هي الشعور بخدر وتنميل في الساق، وبرودة الساق المصابة، خاصة عند مقارنتها بالساق الأخرى، وقد يعرج المريض أثناء المشي، ويقدم الطبيب لك أفضل حل لعلاج انسداد الشرايين الطرفية حسب الحالة الصحية.

وأضاف الدكتور وليد الدالى أن هناك العلاج الدوائي مثل الأدوية المانعة للتجلط والأدوية الخافضة للكوليسترول وهناك العلاج الجراحي مثل عملية تسليك شرايين القدم والتي يتم فيها توسيع الشرايين وتركيب دعامة.

وأكد الدكتور وليد الدالى أن القدم السكري تعتبر واحدة من أشهر مضاعفات مرض السكري والتي تحدث بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم وعدم السيطرة عليه، مما يسبب فيما يعرف بالاعتلال العصبي السكري وهو فقدان المريض الشعور بالألم في الأطراف إذا تعرض لإصابة أو جرح خاصة في القدم، مما يسبب تقرحات ثم موت الأنسجة والعدوى إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.

الرجال والنساء جلطات القلب النوبات القلبية التنفس والغثيان آلام الظهر

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