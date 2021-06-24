الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمانة الشعب الجمهورى بالقليوبية تناقش آلية تقديم خدمات صحية للمواطنين

اجتماع أمانة الشعب
اجتماع أمانة الشعب الجمهوري بالقليوبية

ناقشت أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهورى، أثناء انعقاد هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، كيفية التلاحم مع المواطنين خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، خاصة في دعم المواطن لتقديم خدمات طبية تتناسب مع احتياجاته من خلال عمل بورتوكولات مع المؤسسات الصحية الخاصة مثل المستشفيات ومراكز الأطباء والمعامل ومراكز الأشعة.


وقال الحسين عبد الفتاح أمين حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، إن البروتوكولات التي تبرمها أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهورى في المجال الصخى تأتي من باب التعاون لإمكانية تفعيل المشاركة المجتمعية والحزبية ولتوسيع دور الأحزاب بشكل أكبر لتلبية احتياجات المواطن، كما ستعمل أمانة القليوبية على تقديم خدمات توعوية والمشاركة بالأبحاث وتوفير أدوية للمواطنين من خلال الاتفاق مع صيدليات بعينها تحت إشراف نقابة الصيادلة.
 

محافظة القليوبية المجتمع المدنى نقابة الصيادلة حزب الشعب الجمهوري الجمعيات الأهلية المشاركة المجتمعية جائحة كورونا منظمات المجتمع المدني الدور المجتمعي

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