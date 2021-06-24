فوز جامعة عين شمس تحصد المركز الخامس بمسابقة التصميم الزلزالى

حصلت جامعة عين شمس على المركز الخامس في مسابقة التصميم الزلزالي لعام 2021 (SDC)، كما حصلت على جائزة أفضل تصميم لنموذج ناطحة سحاب مقاومة للزلازل من الناحية الإنشائية والعملية، والتي ينظمها معهد بحوث هندسة الزلازل بالولايات المتحدة الأمريكية (EERI) كل عام.

وأقيمت المسابقة الدولية بمشاركة أكثر من 30 فريقا من جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة وجامعات أخرى من جميع أنحاء العالم، حيث شارك كل فريق بتصميم نموذج لناطحة سحاب من خشب البلسا، الذي سيتم اختباره على منضدة مهتزة.

وخضع المشاركين في المسابقة لتقييم من قبل لجنة تحكيم تضم متخصصين في المجال من عدة جامعات، حيث استعرض كل فريق تصميمه شفويا، إضافة لتقديم ملصق بملخص النموذج، والتصميم الهندسي له، وتضمنت معايير التقييم قياس مدى قدرة الفرق على الامتثال لمعايير وقيود التصميم، والتنبؤ التحليلي لأداء النموذج، ودرجة استجابته أثناء إجراء اختبار اهتزاز للطاولة.

أهداف المسابقة:

- تعزيز دراسة طلاب المرحلة الجامعية لتخصص هندسة الزلازل.

- توفير فرص عمل لطلاب الهندسة المدنية الجامعيين لتصميم مشروع عملي وبناء واضعًا في الاعتبار التكلفة لمقاومة التحميل الزلزالي.

- تساعد فى الترويج لأنشطة معهد بحوث هندسة الزلازل (EERI) بين طلاب الهندسة المدنية وجميع فئات المجتمع.

- تعمل على تشجيع المشاركة الدولية في هذا النشاط.