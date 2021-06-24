الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فوز جامعة عين شمس تحصد المركز الخامس بمسابقة التصميم الزلزالى

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

حصلت جامعة عين شمس على المركز الخامس في مسابقة التصميم الزلزالي لعام 2021 (SDC)، كما حصلت على جائزة أفضل تصميم لنموذج ناطحة سحاب مقاومة للزلازل من الناحية الإنشائية والعملية، والتي ينظمها معهد بحوث هندسة الزلازل بالولايات المتحدة الأمريكية (EERI) كل عام.

وأقيمت المسابقة الدولية بمشاركة أكثر من 30 فريقا من جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة وجامعات أخرى من جميع أنحاء العالم، حيث شارك كل فريق بتصميم نموذج لناطحة سحاب من خشب البلسا، الذي سيتم اختباره على منضدة مهتزة.

وخضع المشاركين في المسابقة لتقييم من قبل لجنة تحكيم تضم متخصصين في المجال من عدة جامعات، حيث استعرض كل فريق تصميمه شفويا، إضافة لتقديم ملصق بملخص النموذج، والتصميم الهندسي له، وتضمنت معايير التقييم قياس مدى قدرة الفرق على الامتثال لمعايير وقيود التصميم، والتنبؤ التحليلي لأداء النموذج، ودرجة استجابته أثناء إجراء اختبار اهتزاز للطاولة.

أهداف المسابقة:

-  تعزيز دراسة طلاب المرحلة الجامعية لتخصص هندسة الزلازل.

- توفير فرص عمل لطلاب الهندسة المدنية الجامعيين لتصميم مشروع عملي وبناء واضعًا في الاعتبار التكلفة لمقاومة التحميل الزلزالي.

- تساعد فى الترويج لأنشطة معهد بحوث هندسة الزلازل (EERI) بين طلاب الهندسة المدنية وجميع فئات المجتمع.

- تعمل على تشجيع المشاركة الدولية في هذا النشاط.

الولايات المتحدة ترويج جمهور اليابان الولايات المتحدة الامريكية عين شمس جائزة أفضل جامعة عين شمس يابانية الأمريكي لجنة تحكيم الطلاب أنحاء العالم فرص عمل تخرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

القبض على نجم «بلية ودماغه العالية» بتهمة الاتجار فى الهيروين

تهرّب مروان محسن.. مكالمة «بيبو وعبدالحفيظ» تحسم مستقبل نجم الأهلى

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

لحظة ضبط علاء حسانين «نائب الجن» بتهمة التنقيب عن الآثار (فيديو)

بعد القبض عليه.. أبرز 10 معلومات عن «نائب الجن والعفاريت»

أول صور لـ علاء حسانين «نائب الجن» بعد ضبطه بتهمة تزعم «عصابة آثار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس