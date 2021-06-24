الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار أعمال تبريد مبنى أرشيف مجلس الدولة المحترق

حريق مبنى أرشيف مجلس
حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بالدقي

يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة لليوم الثاني على التوالي، عملية التبريد بموقع حريق هائل التهم محتويات مبنى أرشيف مجلس الدولة.

ويشرف اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، على عملية التبريد بمشاركة اللواء علاء السعيد والمقدم محمد إمام.

ويتواجد بموقع الحريق الذي اندلع عصر أمس الأربعاء 3 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي لتنفيذ عملية التبريد ومن ثم تسهيل عملية إخلاء المبنى من الملفات والمستندات.

,واجه رجال الإطفاء بالجيزة صعوبات تتمثل في اشتعال النيران داخل بعض الغرف المغلقة بأبواب مصفحة يصعب فتحها، ويعمل رجال الإنقاذ البري على إحداث فتحات للسيطرة على الحريق من خلالها.

وتبين أن المبنى على مساحة 500 متر، مكون من بدروم وأرضي وأول مرتفع، فضلا عن "ردود" جانبية بمساحة 500 متر.

وتبين أن النيران التهمت المستندات والأوراق الواقعة بجميع الطوابق فضلا عن تلك التي تحيط المبنى، الأمر الذي دفع قوات الحماية المدنية بالجيزة للاستعانة بتعزيزات إضافية للسيطرة على الحريق.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ15 سيارة إطفاء وخط إمداد متصل بلنش إطفاء بنهر النيل لقرب المسافة بين موقع الحريق ونهر النيل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع أحمد نسيم.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٦ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء هاني محمد قبل الدفع بتعزيزات إضافية.

وتبين بالفحص نشوب حريق في مبنى أرشيف تابع لمجلس الدولة وتحديدا الطابقين الأرضي والأول، ما أسفر عن تفحم محتويات 3 طوابق (بدروم - أرضي - أول علو) من أوراق ومستندات.

وانتقل اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى محل الحريق، في الوقت الي فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط الحريق لتسهيل مهمة محاصرة النيران ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة.

مبنى ارشيف مجلس الدولة موقع حريق هائل رجال الحماية المدنية بالجيزة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة عملية التبريد

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وائل لطفي

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