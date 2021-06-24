أنغام وهيفاء يطربان الجمهور فى حفلات الصيف

يعود عدد من نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى للجمهور من خلال مجموعة من الحفلات التى يبدأون بها موسم الصيف الغنائى.

تقدم النجمة أنغام، أول يوليو المقبل، حفلًا بدار الأوبرا المصرية، ضمن النشاط الصيفى للدار، لتشدو مجموعة من أغنياتها على مسرح النافورة.

وتعاقدت النجمة هيفاء وهبى على حفل جديد لها فى مصر تقدمه خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل بالساحل الشمالى فى عودة جديدة للغناء فى مصر.

ويتواجد محمود العسيلى والمطرب الشعبى حسن شاكوش بالساحل الشمالى بعد التعاقد على حفل سيتم تقديمه على الشاطئ خلال الساعات المقبلة.