دراسة حديثة: 5 أخطاء يجب على الآباء تجنبها خلال تربية أطفالهم

أظهرت دراسة حديثة بريطانية أن هناك أخطاء عديدة يمكن ارتكابها من قبل الأب أو الأم تتسبب في سلوك سلبي للطفل بشكل مباشر دون إدراكهم ذلك، و في هذه السطور يقدم موقع "برايت سايد" أبرز هذه الأخطاء.

1. إبقاء طفلك في منطقة راحة دائمة

يفضل الأباء بالطبع إبقاء الأطفال في منطقة الراحة وألا يبذلوا أي مجهود للحصول على شيء وكافة أوامره مُجابة، إن التأكد من أن طفلك معتاد دائمًا على التواجد في منطقة الراحة الخاصة به قد يؤدي إلى شخص بالغ يخشى اتخاذ قراراته الخاصة أو المخاطرة فيما بعد في مسيرته الشخصية أو المهنية ويخلق شخص سلبي.

2. عدم الالتزام بكلماتك ووعودك

وجدت دراسة أن الأطفال الصغار يشعرون أنه يجب عليهم الالتزام بوعودهم، كما يتوقعون من الآخرين أن يلتزموا ايضًا بوعودهم، ومع ذلك هناك مواقف يعد فيها الآباء بمكافآت أو أفعال لطفل لا يتم الوفاء بها، و قد ينتج عن هذا أن يعتقد الطفل أن والدته أو أبيه يتصرفان بالنسيان أو غير مهتمين به.

3- عدم تشجيع الفضول

الأطفال حريصون على التعلم، وبالنسبة لهم العالم مكان يجب اكتشافه، والطبيعة نفسها ستثير الكثير من الأسئلة، فمن الطبيعي أن يكون الآباء هم أول من يطلب منهم معرفة الأشياء الكثيرة المبهمة بالنسبة للطفل فلا تنهره لمجرد سؤال بل شجعه على الأسئلة .

4- عدم الاعتذار لهم

إذا كنت أحد الوالدين ، فمن المحتمل أنك قد صدمت أطفالك في لحظة من التوتر أو بالغت في رد فعلك بشأن موقف كان بسيطًا، في مثل هذه الحالات من المهم أن تتوقف لحظة لتهدأ وتعتذر بطريقة صادقة.

إن عدم القيام بذلك عندما تكون مخطئًا بشكل واضح، قد يعطي صورة لك بإنك غير مهتم بمشاعر الآخرين أو لا يعترف بالأخطاء.

5- عدم قبول أفكارهم

ينهي بعض الآباء كل جدال أو طلب بكلمة "لأنني قلت ذلك"، لن يعترفوا برأي أطفالهم في مسألة تخصهم، يجب على الآباء أن يتذكروا أن إعطاء الأطفال صوتًا للتعبير عن آرائهم هو وسيلة لهم ليشعروا بالقوة والمسؤولية عن قراراتهم، وقد يؤدي تجاهل هذا الأمر إلى امتناع شخص بالغ عن التعبير عن نفسه أو الشعور بأنه ليس لديه ما يضيفه.