الجمعة 25 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

«أحمد خالد» يبحث عن متبرع بفص رئوي: عايز أعيش حياة طبيعية

احمد خالد
احمد خالد

بين عشية وضحاها، تبدلت أحوال الشاب العشريني المقيم في محافظة الإسكندرية إلى صراع بين الحياة والموت، من حياة طبيعية لا يعبئ لشيء فيها سوى تأمين مستقبله، بعد الالحتاق بإحدى الشركات للعمل محاسبًا عقب تخرجه من كلية التجارة، وها هو شخص طريح الفراش لا يستطيع  التنفس بدون أنبوب الأكسجين بعد أن تدهورت حالته الصحية.

يحكي "أحمد خالد"، أنه منذ مولده وهو يعاني من مشاكل في الرئة بعدما شخصه أحد الأطباء بتلف في أحد فصوص الرئة، وأنه يحتاج إلى عملية جراحية لكن بسبب صغر سنه لا يمكنهم القيام بتلك العملية، وعندما بلغ الثلاثه أعوام  قام بعمل العملية ليتفاجئ الطبيب بأن هناك أكثر من فص تالف، ويوجد أيضاً تشعب دموي في باقي فصوص الرئة، وأزال الجزء التالف.

وعندما بلغ سن الثمانية عشر بدأت تظهر على “أحمد” أعراض ضيق التنفس وارتفاع درجه حرارته مع وجود آلام  متفرقة في أجزاء الجسم، فذهب للفحص عند أحد الأطباء: "الدكتور معرفش عندي إيه فحولني لدكتور أنف وأذن، ومن هنا بدأت اتنقل من دكتور لدكتور، ولم يستطيع أحد من تشخيصي بصورة صحيحة لتدهور حالتي وأصبحت أتنفس عن طريق أنبوبة الأكسجين.

بدأت حالته تدهور أكثر فأكثر، ليخبره أحد الأطباء أن مرضه نادر والحل الوحيد للعلاج هو زرع رئة، ليبدأ "أحمد" بعدها نشر قصته على صفحات التواصل الاجتماعي، متمنياً أن يستجيب رئيس الجمهورية لحالته أو أحد المواطنين لاستغاثته، موضحاً أنه يحتاج متبرع يكون فصيلة الدم "b سالب أو o سالب" ويكون السن  من 18 إلى 60 عاما، وكل مايحتاجه هو فص رئة بنفس فصيله الدم.

احمد خالد
احمد خالد
احمد خالد
احمد خالد
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محافظة الاسكندرية الشاب العشريني طريح الفراش التنفس احمد خالد الرئة

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