في الذكرى الـ8.. برلماني: 30 يونيو غيرت وجه مصر وفتحت طاقات الأمل

تقدم سيد الكرماوي عضو مجلس النواب بالتهنئة للشعب المصري والرئيس السيسي بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد الثامن لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال «الكرماوي» خلال تصريحات له اليوم، إن ثورة 30 يونيو غيرت وجه مصر وفتحت طاقات من الأمل والأحلام للأجيال القادمة.

وشدد عضو البرلمان أنه لم يكن هناك مفر من خروج ملايين المصريين للشوارع والمناداة بإسقاط حكم الإخوان، بعدما أثبتوا طيلة عام واحد في الحكم أن لهم أجندة إرهابية مخالفة للوطن وتقوم على الاقصاء والتمييز وتساند تيارات متطرفة خرجت من الجحور وقتها لتساند مشروعهم المتطرف.

وأوضح أن الرئيس السيسي وضع نهاية للفوضى، وفي الوقت الذي ترنحت فيه دول كثيرة طوال السنوات الماضية ولا تزال تحت الفوضى والدمار، فإن مصر شقت طريقا ضخمًا للنهضة والتطور الجميع يتحاكى به ويدرسون النموذج المصري.

وأكد أن التقدير الشعبي والوطني يتزايد يومًا بعد آخر تجاه ثورة 30 يونيو لأنها وضعت مصر على مسار الإصلاح والتقدم وأنقذتها من اختطاف إرهابي وطائفي كاد أن يقضي عليها ويدمرها.