الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تخطر السفارة الإريترية لحضور تحقيقات انتحار خادمة من مواطنيها

انتحار خادمة
انتحار خادمة

أخطرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة، السفارة الإريترية في القاهرة لحضور التحقيقات في انتحار خادمة من مواطني دولتها. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة انتحار خادمة إريترية الجنسية شنقا داخل شقتها ببولاق الدكرور. 

وأشارت التحريات إلى حضور القنصل الإريتري إلى مسرح الجريمة فور إخطاره بالعثور على مواطنة من دولته جثة هامدة، حيث عثرت عليها شقيقتها وقررت أنها شنقت نفسها لطردها من عملها وعدم عثورها على عمل غيره، ما أصابها بحالة نفسية سيئة. 

وأجرت النيابة تحقيقات موسعة في انتحار سيدة إريترية شنقا داخل شقتها ببولاق الدكرور. 

وأمر حسن خليل، وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة وتحديد أسباب الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح. 

وتخلصت سيدة تحمل الجنسية الإفريقية من حياتها شنقا بمنطقة بولاق الدكرور حزنا لتركها العمل. 

وتلقى اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور بالعثور على جثة سيدة مشنوقة داخل شقة بدائرة القسم. 

وشكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المتوفاة تحمل جنسية إفريقية وتعمل خادمة. 

وأضافت التحريات أن المتوفاة تركت عملها كخادمة ولم تجد عملا غيره، فأصيبت بحالة نفسية سيئة ما أدى لقيامها بشنق نفسها. 

وكشفت التحريات عن أنه بسؤال شقيقتها، 47 سنة، قررت أنها تعاني من اكتئاب منذ أن طردتها مخدومتها، ولم تدفع مستحقاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

ووفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، يموت شخص كل 40 ثانية منتحرًا، ومقابل كل شخص منتحر يوجد أكثر من 20 شخصًا حاولوا الانتحار، ويبلغ عدد المنتحرين سنويا 800 ألف منتحر، مع ملاحظة عدم تسجيل كثير من حالات الانتحار لأسباب تتعلق بالثقافة المجتمعية وعدم إفصاح الأهل بأن الوفاة كانت انتحارا.

ووقعت عدة حالات انتحار في بعض المحافظات من بينها القاهرة وأسيوط والجيزة والغربية، ومن أبرز الوقائع أمرت نيابة حلوان الجزئية بحفظ التحقيقات لعدم وجود شبهة في واقعة انتحار سائق شنقًا داخل مسكنه بدائرة القسم، وذلك حزنًا على وفاة زوجته الثانية.

بولاق الدكرور السفارة الاريترية خادمة القنصل الاريتري شنقت نفسها

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

لحظة ضبط علاء حسانين «نائب الجن» بتهمة التنقيب عن الآثار (فيديو)

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

القبض على علاء حسانين «نائب الجن» بتهمة التنقيب عن الآثار

«لا والنبى يا عبده».. كتاب ساخر لمحمد راضى عن دار المؤسسة

«حطوا الجثة في ثلاجة سمك».. قتل عشيقته واشترى سكوت والدها بـ50 ألف جنيه

أحمد عدوية.. أسطورة الغناء الشعبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس