رفع 330 طن مخلفات صلبة خلال حملات نظافة بقرى وأحياء المنيا

أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية قامت برفع 330 طن مخلفات صلبة وتراكمات وقمامة وأتربة خلال حملات نظافة بالأحياء والقرى وتركيب وصيانة 355 كشافا ولمبة ليد جديدة.

وأضاف أبوكريشة أن قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية بنى أحمد الغربية، بإشراف هشام الضوى رئيس القرية، قام برفع 240 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة كورونا.

كما واصل قسم الإنارة بالقرية أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرية والتوابع، حيث تم تركيب 130 كشافا ولمبة ليد جديدة وصيانة 225 كشاف إنارة.

وأضاف عرفات عبدالله، رئيس حي وسط المدينة، أنه تم تنظيم حملة نظافة مكثفة أسفرت عن رفع 20 طنا من المخلفات بشارع عدلي يكن والكورنيش والحرية، تم خلالها رفع الأتربة من على جانبي الطريق ورفع المخلفات والقمامة فضلا عن رفع نقاط التجمع لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح الحسيني خلاف، رئيس قرية بني محمد سلطان، مواصلة أعمال التجميل بمدخل قرية ماقوسة، بدهان بلدورات أمام كوبري ماقوسة ومواصلة أعمال التجميل لإظهار مدخل القرية.. كما قام قسم البيئة برفع 25 طنا من المخلفات والتراكمات.

وأشار عماد محمود رئيس قرية البرجاية، إلى مواصلة قسم البيئة أعمال النظافة برفع 15 طنا من المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وذلك لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأكد مصطفى الدبيكي رئيس قرية نزلة حسين، استمرار أعمال نظافة طريق طراد النيل من نزلة فرج الله حتى نزلة عيبد وقرية أبوفليو، وتم رفع 30 طنا من المخلفات والتراكمات لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة للمواطنين.

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