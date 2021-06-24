المحرصاوى يشيد بجهود فريق الجودة بكلية طب الأزهر

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بجهود فريق الجودة بكلية طب الأزهر بدمياط، وأوضح رئيس الجامعة خلال احتفالية كبرى نظمتها كلية طب الأزهر بدمياط؛ احتفاء واحتفالًا بحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي 2021م، أن حصول كلية طب الأزهر بدمياط على شهادة الاعتماد من أول مرة تقدمت إليها له دلالات كثيرة؛ أهمها: أن هناك إدارة تعمل في تناغم مع بعضها البعض بجد وإخلاص.

وحذر رئيس الجامعة الحضور من الشائعات التي تسعى لإثارة الفتنة، مشيرًا إلى أن احتفالنا هذا اليوم يؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح.

وأضاف رئيس الجامعة أن هناك بعض الأصوات تنادي بأن يقتصر التعليم في جامعة الأزهر على التعليم العربي والشرعي، لافتًا إلى أن هؤلاء لو قرأوا التاريخ لعرفوا أن محمد علي باشا عندما تولى حكم مصر في عام 1805م وبدأ في إرسال البعثات إلى أوروبا كان المبعوثون من رجال الأزهر الشريف، وعندما عادت البعثات من أوروبا تم تأسيس مدرسة الطب في أبي زعبل على يد أبناء الأزهر، وفي عام2017م زار وفد التصنيف الأفريقي الأوروبي جامعة الأزهر، وتفقد قطاع الطب وأشاد به، وحصل قطاع الطب بجامعة الأزهر على تقدير ممتاز،

إضافة إلى ذلك احتلت الجامعة تصنيفًا متقدمًا في تصنيف شنغهاي وتصنيف QS مطلع هذا الشهر، وتم تكريم جامعة الأزهر محليًّا ودوليًّا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور محمود ميدان، عميد كلية طب بنين، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنات، ووكلاء كليات الطب، وفي الختام تم تكريم كل من أسهم في حصول كلية طب الأزهر بدمياط على شهادة الاعتماد، سواء من أعضاء هيئة التدريس، أو مؤسسات المجتمع المدني، ووزعت بعض الهدايا الرمزية على الطلاب والطالبات، بجانب تكريم عديد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب.