دراسة بريطانية: وضع الهاتف باستمرار في جيب البنطلون قد يؤدي إلى العقم

أثبتت دراسات بريطانية أن الرجال الذين يداومون على وضع هاتفهم المحمول بالقرب من منطقة الخصيتين، داخل جيوب البنطلون، معرضون بشكل كبير للإصابة بالعقم بسبب تعرض الحيوانات المنوية للخطر.

وأجريت البحوث أجريت على 1492 رجلا، واهتمت بقياس قدرة الحيوان المنوي على التحرك بشكل صحيح نحو البويضة، ونسبة الحيوانات المنوية الحيّة، وتركيز الحيوانات المنوية في كل وحدة من السائل المنوي.

و وجدت الدراسة أن كثرة تعرض الخصيتين للقرب من الهاتف المحمول، يعرض الحيوانات المنوية للترددات الراديوية والإشعاعات الكهرومغناطيسية، التي تنبعث منه.

- الأطباء ينصحون بحمل الهواتف الذكية في حقيبة منفصلة

وهذا بالطبع يؤثر على صحة الحيوان المنوي وعلى قدرته على التوجه بشكل صحيح نحو البويضة، لذا ينصح الأطباء بحمل الهواتف الذكية في حقيبة منفصلة، وتجنب عادة وضعها بالجيوب الأمامية للبنطلون الذي يرتديه الرجل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعتبر هذه الظاهرة البيولوجية حالياً قيد مناقشة شرسة من العلماء، لكنهم ليس لديهم وسيلة لشرح كيفية الإشعاع غير المؤين الصادر عن الهاتف المحمول يؤثر على الجسم.

- الترددات الراديوية للهواتف تؤثر على الخصوبة عند الرجال

ووجد الباحثون مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى دور محتمل للترددات الراديوية، الناتجة عن الإشعاع الكهرومغناطيسى الناجم من الهاتف المحمول وضعف الخصوبة عند الرجال.

وبعد استعراض 27 دراسة، وجد الباحثون أن 21 دراسة أظهرت وجود علاقة سببية بين إشعاع الهاتف الخلوى وتلف الحيوانات المنوية، وأشاروا إلى أن التعرض للهواتف المحمولة يترافق مع انخفاض 8% فى حركة الحيوانات المنوية، وتلف الحيوانات المنوية بمعدل 9%.

وقال الدكتور جويل موسكوفيتش، من مدرسة الصحة العامة فى جامعة كاليفورنيا فى بيركلي، أن هذا الاستعراض هو خطوة أساسية نحو فهم عالمى أوسع حول مخاطر هواتفنا، حيث أنه فى عام 2011، صنفت منظمة الصحة العالمية إشعاع الهاتف الخليوى كمادة مسرطنة، وكان هذا أول اعتراف كبير أن الهواتف المحمولة يمكن أن يكون لها تأثير ضار على أجسادنا.

وحذر الدكتور موسكوفيتش قائلاً "الرجال لا ينبغى عليهم وضع هواتفهم الجوالة قرب أعضائهم التناسلية".