«فتاة السر.. قصة حقيقية عن فتاة قيدتها أغلال العبودية».. ترجمة مذكرات شيماء هال

صدر حديثا عن دار بيت الياسمين للنشر الترجمة العربية من كتاب "فتاة السر.. قصة حقيقية عن فتاة قيدتها أغلال العبودية" وهي عبارة عن مذكرات شيماء حسن الفتاة التي عرفت إعلامياً بشيماء هال، للمترجم ميسرة صلاح الدين. عن "بيت الياسمين للنشر".

وقال مترجم العمل ميسرة صلاح الدين، إن شيماء هال هي صاحبة واحدة من أهم القضايا المتعلقة بعمالة الأطفال والإتجار بالبشر التي شغلت الرأي العام العالمي لسنوات.

وأضاف"صلاح الدين" عبر حسابه الشخصى بموقع"فيس بوك": “للكتاب أهمية كبيرة وخاصة بالنسبالي بسبب قيمته الإنسانية ولأنه الكتاب العاشر اللي بيصدر بترجمتي والكتاب رقم عشرين اللي بيحمل اسمي بين إصدارات مختلفة في الشعر والمسرح والترجمة”.

وتابع: “المغامرة الصغيرة اللي بدأها شاب صغير النهارده أصبح لها شكل ومضمون والتعب والسهر والتفكير والإختيارات الصعبة اللي تمنها ادفع بالوقت والجهد والتعب والسحب من الرصيد النفسي والإنساني والإجتماعي بقت عاملة بالنسبالي زي واحة بعد رحلة طويلة من التعب والعطش”.

واستطرد: “في حقيقة الأمر مش بعتبر إني عملت شئ غير مجرد نقلة بسيطة مفصليه تخصني أو زى ما بيسموها milestone، محتاج بعدها أقف وأقيم واراجع بمنتهي الحيادية اللي ممكن توصل لدرجة القسوة ، وبعدين انسي كل شيء كأنه محصلش و اقف عن نقطة الصفر بنفس دهشة وفضول الشاب الصغير واتمني أعرف أبدأ من جديد”.

يذكر أن، ميسرة صلاح الدين شاعر وكاتب مسرحى ومترجم؛ حصل علي العديد من الجوائز فى مجال شعر العامية وكتابة المسرح؛ أبرزها :" الجائزة المركزية من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجائزة المركز القومى للمسرح والفنون الشعبية".

وصدر له من الدواوين " أنا قلبى مش فارس، شباك خجل، أرقام سرية، الأسد الحلو . ومن أبرز ترجماته رواية الناقوس الزجاجى لسيلفيا بلاث"، وغيرها، إضافة الى العديد من الترجمات .