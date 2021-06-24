«مليون شكراً».. تامر حسني يرد على إشادة زوجته بفيلمه الجديد

رد الفنان تامر حسني على إشادة زوجته بسمة بوسيل بالعمل الجديد لزوجها، حيث طرح فيلمه الجديد منذ ساعات، موضحة أنه تعب كثيرا حتى يخرج العمل بهذا الشكل.

وكتب تامر حسني على «انستجرام»: «ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي مليون شكراً على كلامك فرحان أوي أن الفيلم عجبك بالشكل دا».

وأضاف: «انتي حسيتي بيا جدا وأنا بحب ذوقك وعشان انتي أكتر واحدة عارفة أنا تعبت قد إيه في تأليف الفيلم وتمثيله وبشكرك انتي كمان لتحملك ودعمك ليا وبشكر تاليه ومايا عشان كانوا بيدعولي طول الوقت وبشكر أستاذ آدم عشان كان دايماً مش حارمني من الشخبطة على السيناريو.. ربنا يخليكوا ليا».

ويظهر تامر حسني خلال الفيلم بشخصية جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل، كما أنه يقدم شخصية شاب يعاني من مرض نفسي حيث يقوم بأفعال عديدة رغمًا عنه، وكأن يده هي التي تقوده لفعل هذه الأشياء، ويظل طوال أحداث الفيلم يردد كلمة “مش أنا” ليبرر عن أفعاله، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر؛ حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

الفيلم يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.