إصابة 6 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، فى 3 حوادث متفرقة بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع 3 حواث متفرقة بدائرة المحافظة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وفى الحادث الأول أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام عزبة أبوسنة بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر، مما أسفر عن إصابة أحمد عبدالتواب أسامة، طالب، 20 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد عبدالفتاح فراج، 43 سنة، عامل، بجروح وكدمات متفرقة، ومقيمان بمحافظة بنى سويف.

وفى الحادث الثاني أصيب شخصان فى حادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، ما أسفر عن إصابة إيهاب سيد رشوان 40 سنة، مقيم بمحافظة بني سويف، باشتباه كسر بالساق اليمني، وأحمد رجب ابراهيم 27 سنة، مقيم بمركز اهناسيا، باشتباه خلع بالكتف اليسرى.

وفى الحادث الثالث أصيب شخصان فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق انفسط- الجيزاوية بدائرة المحافظة، مما أسفر عن إصابة أحمد محمد علي مكي 25 سنة، ومقيم بمحافظة الأقصر، عامل، باشتباه كسر بالضلوع، وعلي خليفة غانم خليفة 56 سنة، ومقيم بمحافظة بني سويف، عامل، باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بنى سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.