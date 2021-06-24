الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الرعاية لـ 21 مصابًا فى حادث سير

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة نقل المصابين وإسعافهم وعلاجهم، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات، من جراء انقلاب سيارة بهم بالقرب من كوبري الحماد التابع لقرية الشهابية، على الطريق الدولي الساحلي.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي بالمحافظة، أن المحافظ وجه برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات، والمتابعة المستمرة لإسعاف وعلاج المصابين، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم بمستشفى البرلس المركزي، ونقل من تستدعي حالته لنقله لأي مستشفى لسرعة إنقاذ المصابين، داعيا الله أن يخفف آلامهم ويشفيهم .

يذكر أن 21 شخصا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري الحماد التابع لقرية الشهابية، بمركز بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى البرلس المركزي، وتم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى والمستشفيات المجاورة.

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