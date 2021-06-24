الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النائب العام يلتقى نظيرته الفرنسية ويثنى على استرداد قطع أثرية من باريس

حماده الصاوي
حماده الصاوي

التقى المستشار النائب العام حماده الصاوي، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة- وفي رفقته سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا- النائبَ العامَّ للعاصمة الفرنسية باريس كاثرين شمبرينو، وفي صحبتها النائب العام المساعد بمحكمة استئناف باريس، ومديرة إدارة التعاون الدولي بذات المحكمة، بمقر مكتبها بـ(قصر العدالة بالعاصمة الفرنسية).

وتبادل الجانبان الحديث عن أهمية التعاون القضائي المثمر بين الجهتين في ظل الروابط الوطيدة بينهما في مجالات متعددة منها مجال مكافحة الجرائم المختلفة خاصة المستحدث منها والجرائم المنظمة وعبر الوطنية.

وأبدى النائب العام تقديره لهذا التعاون بين النيابة العامة المصرية وسلطة التحقيق القضائية الفرنسية في مجالات عدة أبرزها مكافحة الاتجار في المقتنيات الثقافية والأثرية، والتي تكللت باسترداد القطع الأثرية أمس، حيث أشار إلى أنه نموذج يُقتدى به بين كافة الدول مؤكدًا ضرورةَ إيجاد وسائل تواصل سريعة لتبادل طلبات التعاون والمساعدة القضائية، وتسهيل تنفيذ طلبات الإنابة القضائية بين الجهتين، فضلًا عن ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة ومستوى الأعضاء فيهما.

كما تناول الحديث استعراض آخر التطورات الخاصة بتعيين المرأة في النيابة العامة في ضوء قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء عملها اعتبارًا من أول أكتوبر القادم.

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