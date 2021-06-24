الاثنين.. المصرية اللبنانية تعقد لقاء مع حسن عبد الموجود عبر «كلوب هاوس»

تدشن غرفة ديوان المصرية اللبنانية، صالونها الشهري بلقاء مع الكاتب حسن عبد الموجود، لمناقشة كتابه «البشر والسحالي» على تطبيق «كلوب هاوس».

والغرفة هى نتاج تعاون مشترك بين الدار المصرية اللبنانية ومكتبات ديوان، وسيعقد اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء، يوم الإثنين، الموافق ٢٨ يونيو.

وبحسب الدار؛ فالكتاب يعد وجبة ممتعة لعشاق الكتب التي لا تخضع للتصنيف "ننفكشن"، إذ يجمع بين الحكاية والمعلومة ويتتبع العلاقة بين البشر والحيوانات في قرية مسحورة خارجة من رحم الأساطير رغم غرقها في الوحل والفقر ، قرية تحاول فيها الخنازير الحصول على حريتها، وتحمل فيها السحالي المقدسة مفاتيح الجنة، وتمرح فيها أرواح الأطفال في القطط، ويأخذ البشر ملامحهم من التيوس والديوك، ويتقاسمون مع الدود السيطرة على الأرض والمقابر، وتخرج العقارب من أبراجها لتصبح تسلية الآباء، وتصنع الأمهات خبزهن من دقيق الفراشات.

ولا تمنح الحكاية الكبيرة داخل الكتاب نفسها من الوهلة الأولى، فهي مكونة من حكايات أصغر، وكل حكاية تصب في الأخرى أو تأخذ منها، والكتاب بهذا المعنى دوائر لا تنتهى من القصص التي تصور الصراع بين البشر والحيوانات بشكل ساخر ومشوق، والحكايات لا تسعى وراء الحكمة وإن أمكن استخلاصها منها، ولا تستهدف الحكي وإن لم تتعال عليه، وهي نصوص تجمع بين القصة والسيرة والفكرة، وتعرِّي كثيراً مما تخفيه الحضارة الإنسانية وراء أقنعة الدين أو الأسطورة أو التقاليد، وتفتح عيني قارئها على حقيقة ما تراه، كلما وقعت على دجاجة في طبق، وهي أنها مجرد طائر خسر الحرب.

حسن عبدالموجود روائي وقاص، مواليد أكتوبر 1976، صدر له «ساق وحيدة»، «عين القط»، «ناصية باتا»، «السهو والخطأ، «حروب فاتنة»، و«ذئاب منفردة». حصل على جائزة دبي للصحافة الثقافية، وجائزة ساويرس، وجائزة يوسف إدريس، وجائزة نقابة الصحفيين المصريين، وترجمت روايته «عين القط» إلى الألمانية وصدرت عن دار لسان فيرلاج بسويسرا 2006، وترجمت قصصه إلى الإنجليزية والإسبانية.