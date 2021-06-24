ديزني تعلن طرح فيلم الأنيميشن «Turning Red» مارس 2022

أعلنت شركة ديزني والت العالمية بمشاركة بيسكار عن طرح أحدث أعمالها الفنية فيلم الأنيميشن الاجتماعي الجديد “Turning Red” وذلك شهر مارس خلال عام 2022 المقبل ضمن خطتها الجديدة لأحدث أعمالها الفنية بعالم الرسوم المتحركة.

وطرحت شركة ديزني صورة جديدة من مراحل إنتاج فيلم Turning Red، والذي أظهر ملامح عمل يناقش إحدى قضايا التنمر من قبل الأطفال لأصدقائهم.

ويستعرض الفيلم حكاية فتاة مراهقة تتحول إلى باندا حمراء عملاقة عندما تتحمس، نشاهد في الصورة الفرق الهائل بين الفتاة وهي على شكل باندا حمراء عملاقة وبين أحجام الأولاد الأخرين في المدرسة، وكيف تبدو الفتاة حزينة ومحرجة من نظراتهم لها.

وكانت ديزني طرحت خلال الأيام الماضية فيلم الأنيميشن الجديد “luca” بجميع دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع صالات العرض المصرية، والذي حقق إيرادات عالية منذ أيام قليلة من طرحه.

وتدور أحداث فيلم الأنيميشن الجديد “luca" حول صديقان من الكائنات البرمائية يعيشون أسفل أعماق البحار، ولكنهما يقرران أن يخوضا تجربة جديدة بالخروج إلى عالم البشر، وتتحول أجسامهم فور خروجهم من الماء إلى أجسام بشرية طبيعية، مما يجعلهم يختلطون بهم بسهولة، ويخوضا مغامرة جديدة بعد تعرفهم على صديق جديد بشري وتتوالى الأحداث في إطار المغامرة والتشويق.

كما طرحت ديزني خلال الفترة الماضية بجميع السينمات العالمية فيلم "Cruella" وتدور أحداثه في سبعينيات القرن الماضي في لندن وسط ثورة موسيقى البانك روك، حول فتاة تدعى "إستيلا" تقوم بدورها إيما ستون، وهي فتاة ذكية ومبدعة مصممة على صنع اسم لنفسها بتصميماتها، تصادق زوجًا من اللصوص الشباب الذين يقدرون شهيتها للأذى، ويتمكنون معًا من بناء حياة لأنفسهم في شوارع لندن.

فيلم "Cruella" بطولة إيما ستون، إيما طومسون، جويل فراي، بول والتر هاوزر، إميلي بيتشام، كيربي هويل بابتيست، مارك سترونج، تيبر سيفرت كليفلاند، كايفان نوفاك، جون ماكريا، جيمي ديميتريو، نيامه لينش، أندرو ليونج، إد بيرش، ديلان لوي، بول بازيلي، أبراهام بوبولا، ليو بيل، نينيت فينش، سارة كرودين، إخراج كريج جيليسبي، وتشارك في كتابته كلا من دانا فوكس وتوني مكنمارا.