أبرزها الميزانية وكثافة الفصول.. التزامات إدارة المدارس المتميزة تجاه أولياء الأمور

أقرت وزارة التعليم عددا من الحقوق للعاملين بالمدارس المتميزة وأولياء الأمور، في مقدمتها كثافة الفصول، والاطلاع على تفاصيل ميزانية المدرسة بما تشمله من موارد ومصروفات.

وألزمت المدرسة بنشر لائحتها على الموقع الإلكترونى الخاص بها حتى يتسنى لأولياء أمور الطلبة معرفة الحقوق المقرة لهم.

وأوضح القرار الصادر عن الوزارة بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة ٢٠١٤ لسنة تحت عنوان المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص؛ ونشرته الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي، النقاط الأساسية التي يتعين على المدرسة إيضاحها عبر موقعها الإلكتروني وتـشتمل ما يلي:

البيانات الخاصة بها کاسمها وإسم شركة المشروع وممثلها القانونى وأهدافه وفصولها ومراحلها الخطط والمناهج الدراسية المقررة مع مراعـاة مثيلاتهـا بالمدارس الرسمية المناظرة. نظام إدارة المدرسة واختصاص كل عامل فيها فئات المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي واشتراكات الخـدمات وتدرجها بما يشمل على سبيل المثا لا الحصر ثمن الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل الإيواء، والتغذية وأوجه صرفها، على أن تحصل على أقساط، فيما عـدا رسـوم النشاط وثمن الكتب فتحصل مع القسط الأول.

5- نظام الإعفاء من المصروفات المدرسية

6- نظام الخدمات الإضافية كالأقسام الداخلية والتغذية والسيارات وغيرها

7- مصادر الإيرادات وأوجه صرفها واسم البنك أو مكتب البريـد الـذي تودع به أموال المدرسة، وصاحب الحق فى الإيداع والسحب.

8- كثافة كل فصل طبقا لما هو مبين بالترخيص.

9- نظام الامتحانات النهائية وامتحانات القبول والفترات والنقـل ومراعاة النظم المقررة فى المدارس الرسمية المناظرة.

10- مواعيد الدراسة والإجازات ، وإذا كانت عطلة المدرسة يومين أسـبوعيًا فيجب أن يكون أحدهما يوم الجمعة، وإذا كانت العطلة يومًا ونصف، فيجب أن يكون اليوم الكامل هو يوم الجمعة.

11- نموذج للعقد الذ ى يبرم بين المدرسة والعاملين بها ، وفقً للنموذج المرفـق بهذا القرار.

12- نموذج العقد الذ ى ينظم الخدمة والذى يبرم بين ولـى الأمـر والممثـل القانوني للمدرسة.

13- الضوابط المنظمة للقبول بالمدرسة، وتيسير تقديم الخدمة تنظيم العلاقة مع أولياء الأمور ، بشأن متابعة أحوال أبنائهم بالمدرسة .

14 - لائحة الجزاءات .

كما ألزم قرار الوزارة بعدم شطب أو كشط أي بيان باللائحة الداخلية للمدرسة، وإثبات ما يستجد بشأن كافة أعمال المدرسة التى تدرج باللائحة الداخلية بالجـدول المخصص لإثبات ما يطرأ من تعديلات، بمعرفة الإدارة التعليمية بناء على ما يصدر من قرار من السلطة المختصة.