الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز الـ5 ملايين والوفيات 139 ألفا

كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الافريقي، اليوم تسجيل 5 ملايين و295 ألف إصابة مؤكدة، و139 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في دول القارة.

وأوصت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - في بيان اليوم - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 528 ألفا و180 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت عقب إجراء 12 ألفا و423 فحصا بلغ 6 ملايين و230 ألفا و211 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان لوزارة الصحة المغربية :أنه جرى تسجيل 11 وفاة جديدة؛ ليصل العدد إلى 9 آلاف و265 حالة. 

وتابع البيان  لوزارة الصحة المغربية: أنه جرى تسجيل 406 حالات شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 515 ألفا و30 حالة.

ومن جانبه، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس: تسجيل 2161 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 620 ألفا و309 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها: إنه جرى تسجيل حالتي وفاة؛ ليبلغ مجموع حالات الوفاة 1775، بالإضافة إلى تعافي 2123 حالة؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 599 ألفا و131 حالة .

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