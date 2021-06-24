المصريين الأحرار يعرض مطالب أهالى مطروح على المسئولين

استقبل اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، سلطان أبوالشيخ الزعيري، أمين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح، بديوان عام المحافظة؛ لبحث مطالب أهالي مطروح.

واستعرض الزعيري عددا من مطالب الأهالي، في مقدمتها مطالبة أهالي منطقة الفردية بمدينة الضبعة بفتح غراب المياه للأهالي، وتوصيل المياه بحي أولاد شرقاوي بالمدخل الشرقي لمدينة مرسي مطروح، وكذلك رصف طرق منطقة أولاد لواح ومنطقة أولاد خالي برأس الحكمة.

ولقي اللقاء استجابة فورية وترحيبا من اللواء أشرف إبراهيم بمطالب الأهالي، وقام على الفور بالتواصل مع الجهات المعنية بالمطالب لدراستها وسرعة حلها، كما وعد إبراهيم بفتح غراب مياه منطقة الفردية بالضبعة بعد قيامه بالتواصل مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح.