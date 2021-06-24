الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير الرى يستعرض مع كبار مسئولى جنوب السودان تطورات سد النهضة

الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي ومسئولى جنوب السودان

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع كبار مسئولى جنوب السودان، تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء مفاوضات السد الإثيوبي.

وأكد وزير الري خلال لقائه كلا من جيمس واني، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، المسئول عن الملف الاقتصادي، وتوت قادكوث مستشار رئيس الجمهورية، وبرنابا ماريال وزير الشئون الرئاسية، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، حرص مصر على استكمال المفاوضات؛ للوصول إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع؛ يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأشار عبدالعاطي إلى ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي.

وكان وزير الموارد المائية والري، قد وصل الإثنين الماضي، على رأس وفد رسمي إلى مدينة جوبا، فى مستهل زيارة رسمية إلى دولة جنوب السودان.

وكان في استقبال وزير الري والوفد المرافق، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري، بدولة جنوب السودان، والسفير محمد قدح، السفير المصري لدى دولة جنوب السودان ، وأعضاء بعثة الري المصري بجنوب السودان، وعدد من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.

وصرح الدكتور عبدالعاطي، بأن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين؛ لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة جنوب السودان الشقيقة.

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نظرة أوروبية على أزمة السد

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