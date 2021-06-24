البرلمان العربى يشيد بجهود مصر وتوجيهات السيسى فى مواجهة كورونا

أشادت عضو البرلمان العربي شادية الجمل، بجهود مصر وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتخطي آثاره السلبية على جميع القطاعات الحيوية، ونجاح الاستراتيجية المصرية في توفير الدواء في الأسواق، وتأمين سوق الدواء المصري طيلة عام 2020، إضافة إلى تجهيز مستشفيات خاصة للعزل بكل محافظة لتكون مجهزة فنياً وإدارياً، من حيث توافر الأحهزة الطبية، والتعقيم، وطاقم الأطباء التي انعكست إيجايا على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري والأوضاع+9 ككل.



ونوهت عضو البرلمان العربي في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر إلى الدول الشقيقة والصديقة - رغم الظروف العاصفة التي اجتاحت العالم أجمع - بإرسال مساعدات طبية ومستلزمات طبية وقائية إلى كل من جمهورية الصين الشعبية، وإيطاليا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول إفريقية، فضلاً عن إقامة جسر جوي لأعمال الإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، وإرسال 3 طائرات محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان لإرسالها لجمهورية لبنان، وإرسال أطنان من الألبان والأدوية لجمهورية العراق، إلى جانب إرسال مساعدات طبية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الذي جاء من منطلق دعم ومساندة مصر وتضامنها مع هذه الدول فيما لحق بها من أزمات أو تداعيات بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تؤكد انسانيتها وريادتها في المنطقة.



وأكدت أن مصر لم تأل جهدا في اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية الإحترازية التي ساعدت في التخفيف من آثار صدمة تفشي الجائحة وما صاحبها من تدابير عزل وإغلاق وتضمنت تعليق الدراسة وإغلاق المساجد وإلغاء التجمعات العامة ووقف الفعاليات الرياضية، وتخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار أمريكي) في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات لكورونا، وإخضاع مئات السائحين والعاملين في مجال السياحة لاختبارات الكشف عن الفيروس، بالإضافة الى تطهير المرافق السياحية، وتعقب المخالطين والعزل وتقديم العلاج، واتخاذ الإجراءات الوقائية لتحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل أعداد الموظفين.