الخميس 24 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

السبت.. «التعاون الدولى» تناقش تعزيز بيئة ريادة الأعمال فى الشركات الناشئة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

تعقد وزارة التعاون الدولي، بعد غد السبت، ملتقى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتسليط الضوء على تعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعمل على تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال.

كما يهدف الملتقى إلى بناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ويبحث الملتقى العديد من المحاور، أهمها دور مؤسسات التمويل الدولية في تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، بالإضافة إلى دور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة.

كما يهدف المؤتمر تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، فضلاً عن خلق روابط فاعلة بين الشركات الكبرى والناشئة لتحفيز الابتكار لاسيما من خلال المشروعات التنموية.

ومن المقرر أن يشارك في الملتقى أكثر من 400 من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فضلاً عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بين المشاركين حسن العطاس، ممثل الصندوق السعودي للتنمية، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، وليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر. 

وفي السياق قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن الشركات الناشئة تلعب دورا مهما وحيويا في عصر الثورة الصناعية الرابعة لدفع خطط التنمية، لافتة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي لوزارة التعاون الدولي تضم 34حوالي مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة، وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تسهم في تحقيق 13 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن مصر تعد مركزًا إقليميًا واعدًا للشركات الناشئة.

التعاون الدولي تعزيز بيئة الأعمال الشركات الناشئة رانيا المشاط مجلس الوزراء مصطفى مدبولى وزيرة التعاون الدولي المشروعات التنموية

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